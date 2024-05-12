الإحتلال يستهدف المدنيين في مخيم جباليا بغارات عنيفة + فيديو

العالم - الإحتلال

استشهد وأصيب عدد من المواطنين، مساء أمس، في سلسلة غارات عنيفة شنتها طائرات الاحتلال ، على مناطق متفرقة شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كما شن طيران الاحتلال غارات عنيفة على محيط مراكز الإيواء وسط مخيم جباليا، وقصف مسجد أحمد بن حنبل في شارع السكة شرق المخيم.

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وقصفت طائرات الاحتلال منزل الصحفي أنس الشريف مراسل قناة الجزيرة في مخيم جباليا، في ظل تعمد الاحتلال استهداف الصحفيين وعائلاتهم ومنازلهم منذ بداية العدوان على قطاع غزة.

وتواصل طائرات الاحتلال الحربية، والمدفعية، شن غارات عنيفة ومتتالية وقصف شمال قطاع غزة، تحديدا في بيت لاهيا، ومنطقة قليبو، ومخيم جباليا، إضافة إلى المناطق الشرقية والغربية لمدينة غزة.

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وأكدت مصادر محلية، تعمد الاحتلال تدمير عشرات المنازل جراء الأحزمة النارية شمال قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 34971، إضافة إلى 78641 مصابا، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الأنقاض.