شهادات مروعة من الداخل الإسرائيلي بشأن أسرى غزة

العالم - الإحتلال

وكشف الطبيب للصحيفة، مشترطا عدم ذكر اسمه، أنه لاحظ صعوبة في استيعاب المعتقلين في المستشفيات، وحرمانهم من تلقي العلاج، وإساءة المعاملة جاءت بتوجيهات من رئيس نقابة الأطباء الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة أن المعتقلين الفلسطينيين، حتى وإن كان بعضهم ينتمي لحماس، لهم حق في العلاج المتساوي والمنطقي، وفق القوانين الدولية، لكن ما يجري يعد انتكاسة لهذه المبادئ، وانحرافا عنها، حيث كشف الطبيب الذي عمل في معتقل "سديه تيمان"، المخصص للمعتقلين من غزة، أن توجيهات نشرها الدكتور يوسف وولفيش، رئيس مكتب الأخلاقيات المهنية في نقابة الأطباء الإسرائيلية، من خلال مقالين منفصلين، حرضت على حرمان الأسرى من تلقي العلاج اللازم. حيث وصفهم جميعا في رسالته بأنهم "مخربون"، وهذا يمثل إدانة واتهاما يتنافى مع مبدأ الحياد الطبي، وفق الطبيب.

وحرض وولفيش على الاستخدام الزائد للتكبيل الذي أدى حتى إلى بتر الأطراف، تماشيا مع تعليمات وزارة الصحة الإسرائيلية التي قالت: إن "المعتقلين يجب تكبيلهم طوال الوقت، وعيونهم معصوبة طوال الوقت"، وهكذا لا يسمح لهم بالقيام بأي حركة، وبحسب الطبيب، فإن المعتقلين كانت تتم تغذيتهم بواسطة أنابيب ويقضون الحاجة في الحفاضة، وهذا تماشيا مع موقف وولفيش ونقابة الأطباء، تحت ذريعة أن سلامة الطاقم الطبي فوق أي اعتبار أخلاقي آخر.



وذكر الطبيب الشاهد أن هذه التعليمات المشددة لم تأخذ بعين الاعتبار بدائل أقل ضررا ولا إمكانية فحص حقيقي وفقا لخطورة المعتقل ووضعه الصحي، وفيما يتعلق بعصب العيون، الذي يظهر في بروتوكول وزارة الصحة، فإن منظمة الصحة العالمية وجهت الأطباء إلى أنه يجب عدم الموافقة في أي وقت على فحص المعالجين وهم معصوبو العيون.



ولفتت الصحيفة إلى أن "مقاربة وولفيش تجبي ثمنا باهظا من الطواقم الطبية المتطوعة في سديه تيمان، التي بطبيعة الحال تواجه تحديات مهنية صعبة وخاصة، فمن جهة هي تتعرض للخطر على اعتبار أنها متعاونة مع التعذيب وحتى مع جرائم الحرب، ومن جهة، في إسرائيل تتم مهاجمتها لمجرد تقديم العلاج للمعتقلين".

وأشار الطبيب الذي يعمل في سديه تيمان إلى أنه في ظل الواقع السياسي الإسرائيلي، الذي يتجرد من الإنسانية، فإن طواقم طبية كثيرة لا تشعر بواجب الإبلاغ عما يجري للمعتقلين الفلسطينيين، والأخطر هو أن الكثير منهم يمتنعون عن الإبلاغ بشكل متعمد خوفا من الإضرار بمكانتهم ومصدر رزقهم.

وشدد على أن نقابة الأطباء لها دور أساسي في طرح طلب السماح بزيارة الصليب الأحمر للمعتقلين، وهذه الخطوة الإنسانية التي في بعض الحالات توجد لها أهمية طبية، لكنها تواطأت في ذلك، وامتنعت عن إبداء رأيها في السماح بزيارة المعتقلين، رغم أن دورها معتبر ويؤخذ به.