بوريل: "تهجير المدنيين في رفح أمر غير مقبول"

العالم - فلسطين

جاء ذلك في منشور، الأحد، بشأن أوضاع المدنيين في منطقة رفح جنوب قطاع غزة، التي بدأ الجيش الإسرائيلي بشن هجوم بري "محدود" عليها قبل أيام.

وأضاف بوريل أن [إسرائيل] ملزمة بموجب القانون الدولي بتوفير الحماية للمدنيين".

وأكد أنه "من غير المقبول إجبار المدنيين في رفح على التوجه نحو مناطق غير آمنة".

وتابع: "نواصل حث [إسرائيل] على عدم المضي قدما في عملية برية في رفح وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الشديدة بالفعل".

وتشير تقديرات أونروا إلى أن حوالي 300,000 شخص قد فروا من رفح، مع استمرار التهجير القسري وغير الإنساني للفلسطينيين.

وأكدت أونروا أنه لا يوجد مكان آمن يمكن للناس الذهاب إليه في جميع أنحاء قطاع غزة، مطالبة بوقف النار.

والاثنين، أعلنت تل أبيب بدء عملية عسكرية في رفح، زعمت بأنها "محدودة النطاق"، ووجهت تحذيرات إلى 100 ألف فلسطيني بالهجرة قسرا شرق المدينة.

ورغم التحذيرات الدولية المتصاعدة تجاه توسيع العمليات العسكرية في رفح، دعا الجيش الإسرائيلي، يوم أمس، إلى تهجير سكان أحياء في قلب المدينة "بشكل فوري"، ليوسع بذلك عملياته التي بدأت الاثنين، شرقي المدينة.