والد وإبنه.. إستشهاد طبيبين بعد قصف صهيوني وسط غزة

العالم - فلسطين

وأعلن الدفاع المدني في بيان "انتشال جثمان الطبيب محمد نمر قزعاط ونجله الطبيب يوسف، جراء غارة إسرائيلية على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ونقلهما إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح".

وأوضح أن الطبيبين هما من حي تل الهوا في شمال القطاع، ونزحا إلى دير البلح بسبب العدوان الهمجي المستمر على قطاع غزة.

وجاء ذلك في وقت تواصلت فيه الضربات الإسرائيلية في مختلف أنحاء القطاع، خاصة رفح في أقصى الجنوب، حيث طلب الجيش الإسرائيلي السبت من سكان أحياء إضافية في شرق المدينة إخلاءها.

وليل السبت، كثف الجيش الإسرائيلي غاراته على القطاع، مخلفاً أكثر من 30 شهيدا، وفق مصادر طبية وشهود.