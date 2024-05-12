شاهد.. هكذا يضيق الاحتلال الخناق على الفلسطينيين في الضفة

العالم - خاص بالعالم

مواصلة لسياسة تضييق الخناق على الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى جانب الجبهات المشتعلة في غزة، قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر الأحد باقتحام المنطقة الشرقية ومخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس بشمال الضفة الغربية المحتلة، اندلعت على إثرها اشتباكات مسلحة في مخيم بلاطة بين مقاومين والقوات المقتحمة، ونشرت قوات الاحتلال قناصة على عدد من مباني المخيم.



وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم بلاطة، وأعلنت مجموعة 'عرين الأسود' أنها تنعى الشهيد 'سامر رمانة' الذي استشهد خلال اقتحام جيش الاحتلال للمخيم.



وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن فتى فلسطينيا أصيب برصاص حي أطلقه جنود الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة.



كما قالت مصادر فلسطينية إن طائرة مسيرة استهدفت بصاروخ أحد المنازل في مخيم بلاطة شرقي نابلس، دون حدوث إصابات. وتظهر مشاهد مصورة آثار العدوان الذي نفذته قوات الاحتلال في مخيم بلاطة صباح اليوم.



من جانب آخر وفي إطار التصعيد منذ بدء معركة طوفان الأقصى، أضرم مستوطنون النار بمنزل في قرية دوما جنوب نابلس بشمال الضفة الغربية. وذكر ناشطون أن المهاجمين كتبوا على الجدران شعارات معادية للفلسطينيين.



كما هاجم مستوطنون منزلا في بلدة سنجل شمال رام الله فجرا، وقاموا بتحطيم زجاج مركبة ونوافذ المنزل.



من جهة أخرى هدمت آليات الاحتلال منزل الأسير 'نديم صبارنة' في بلدة بيت أمر شمال الخليل، بحجة البناء من دون ترخيص.



من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين بعد أن اعتدت عليهما بالضرب في قرية قبيا غرب رام الله.



وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب على شابين أحدهما أسير محرر، قبل اعتقالهما من منزلي ذويهما.



في سياق متصل، قام عشرات المستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفاد شهود عيان، بأن مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

