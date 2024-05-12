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مصارع فلسطيني يثني على مواقف إيران الداعمة لشعبه المظلوم

مصارع فلسطيني يثني على مواقف إيران الداعمة لشعبه المظلوم
الأحد ١٢ مايو ٢٠٢٤ - ١١:٢٢ بتوقيت غرينتش

أعرب المصارع الفلسطيني علي أبو رميلة، عن تقديره لمواقف جمهورية إيران الإسلامية الداعمة لشعب فلسطين المظلوم.

العالمإيران

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى، اليوم، بين أبورميلة ورئيس الاتحاد الإيراني للمصارعة علي رضا دبير؛ وذلك على هامش منافسات المصارعة الحرة المؤهلة لأولمبياد فرنسا 2024، والمقامة خلال يومي السبت والأحد 11 و12 أيار/مايو الجاري باستضافة إسطنبول التركية.

وعبّر بطل المصارعة الفلسطيني لوزن 57 كغ، أصالة ونيابة عن شعبه وجميع الرياضيين في فلسطين المحتلة، عن تقديره للدعم والمساعدات التي يقدمها الاتحاد الإيراني للمصارعة إلى المصارعة الفلسطينية، مضافا إلى مواقف جمهورية إيران الإسلامية الداعمة للشعب المظلوم في هذا البلد.

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