بدء إيفاد الحجاج الإيرانيين إلى مهبط الوحي من اليوم

العالم – إيران

وأعلن ممثل الولي الفقيه لشؤون الحج والزيارة في إيران عن إيفاد الدفعة الأولى من الحجاج الإيرانيين إلى المدينة المنورة الليلة، قائلا: إن حجاج هذا العام انتظروا 16 عاماً لزيارة بيت الله الحرام.

يذكر أن أكثر من 900 ألف حاج إيراني ينتظرون حج التمتع منذ سنوات، لكن العلاقات السياسية وفيروس كورونا تسببا في عدم إيفاد الحجاج إلى السعودية لبضعة سنوات، ولكن في السنوات الأخيرة مع إرسال الحجاج، انتهى انتظار الآلاف من الحجاج الإيرانيين وسيوفد جميعهم إلى الأراضي المقدسة.

وبحسب رئيس منظمة الحج والعمرة، فإنه سيتم هذا العام إيفاد 87.250 حاجا من مختلف أنحاء إيران إلى حج التمتع.

وستبدأ الليلة عملية حج التمتع لهذا العام بأول رحلة من مطار الإمام الخميني (رض) بالعاصمة طهران وتستمر العملية حتى 7يونيو، وبعدها ستبدأ عملية إعادة الحجاج إلى البلاد.