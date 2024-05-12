خلافات بين العسكريين والساسة الإسرائيليين.. تفاقم الأزمة الإنسانية في رفح

العالم - بانوراما

وضمن الخلافات الحاصلة استقال المسؤول عن رسم الشؤون الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي *يورام حامو* من منصبه، وذلك على خلفية عدم اتخاذ نتنياهو قرارات بشأن اليوم التالي للعدوان ، وعودة العمليات العسكرية الى شمال غزة. وكان سبقه الى الاستقالة رئيس المنظومة الدعائية في الكيان *موشيك أفيف*

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بوقف فوري للعدوان على قطاع غزة، مشددا على ضرورة زيادة حجم المساعدات الإنسانية للقطاع.

وقال غوتيريش ان الحرب في غزة تتسبب في معاناة إنسانية مروعة ،وتزهق الأرواح وتشتت شمل العائلات وتجعل أعدادا هائلة من الناس بلا مأوى.

ورغم التحذيرات الدولية المتصاعدة تجاه توسيع العمليات العسكرية في رفح، دعا جيش الاحتلال إلى تهجير سكان أحياء في قلب المدينة بشكل فوري، ليوسع بذلك عدوانه الذي بدأه الاثنين.

وكانت حركة حماس حذرت من تداعيات سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح وإغلاقه لليوم الخامس، ما ينذر بكارثة إنسانية وتفاقم لحالة المجاعة في كافة أنحاء قطاع غزة المحاصر.

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