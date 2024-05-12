تظاهرات مليونية متجددة في صنعاء ومدن أخرى نصرة لغزة

العالم – المشهد اليمني

المتظاهرون في الساحات اليمنية أعلنوا أيضا التضامن مع مصر إزاء التهديد الإسرائيلي لأمنها القومي، وأبدوا التأييد والدعم للخطوات التصعيدية العسكرية التي تتخذها القيادات والقوات اليمنية ضد الكيان الإسرائيلي.

كما حيا المتظاهرون الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأميركية والغربية وغيرها، وطالبوا الجميع بالتصعيد ضد كيان الاحتلال وداعميه حتى نصرة غزة، ووقف حرب الابادة التي يقودها كيان الاحتلال الاسرائيلي.

تقرير يرصد التجمع المليوني في صنعاء ثم نعود للترحيب بضيوفنا في هذه الحلقة من برنامج المشهد اليمني.

ما يطرح العديد من التساؤلات ابرزها حول معنى هذا الاحتشاد المتجدد والمليوني في صنعاء والمدن الاخرى؟ وما هو حجم الاحتشاد والتظاهر في اليمن وماهي دلالات هذا الاحتشاد؟ وما هي الاسباب التي ادت الى حشد الشعب اليمني بهذا الشكل بينما تصمت العديد من الشعوب؟

كما يناقش البرنامج دلالات التاييد المطلق للملايين من اليمنيين للمواقف السياسية والعسكرية للجيش اليمني والقيادة السياسية؟ وما هي رسائل هولاء المتظاهرين للمجتمع الدولي خاصة دعمهم للحركة الطلابية التي حصلت في امريكا واوروبيا وغيرها من المناطق؟

ويبحث البرنامج في الدروس التي يمكن ان تستفيد منها الشعوب الاخرى من هذه التجمعات والحشود التي تحصل في اليمن تاييدا لغزة وحتجاجا على عمليات الابادة هناك؟وماذا عن العمليات العسكرية التي تنفذها القوات اليمنية وما جديدها؟ وماذا عن عمليات التصعيد التي اعلنها السيد عبدالملك الحوثي وكذلك القوات المسلحة اليمنية؟

ضيف البرنامج:

- المحلل السياسي اليمني طالب الحسني

- الاعلامي اليمني علي الزهري

التفاصيل في الفيديو المرفق ...