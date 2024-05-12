العراق وسوريا يوقعان في بغداد مذكرة للتعاون الأمني المشترك

العالم - العراق

وقال وزير الداخلية العراقي عبد الامير الشمري : وقعنا مذكرة تعاون أمني مشترك مع سوريا تضمنت عدة مواد.

وأضاف: المذكرة تنص على التعاون في مجال مكافحة المخدرات والحدود الدولية وتسليم المطلوبين

وأشار إلى، أن «هناك تعاوناً استخبارياً جيداً بين العراق وسوريا، ولدينا عمل مشترك في تبادل المعلومات»، مضيفاً أن «العمل الاستخباري والأمني مع الأجهزة الأمنية السورية متاح بشكل كبير».

هاذا وقال وزير الداخلية السوري محمد خالد الرحمون أنه سيتم عقد اجتماع شامل للتعاون الأمني الإقليمي في بغداد يوم الثاني والعشرين من يوليو (تموز) المقبل.