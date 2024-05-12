خرازي: حل القضية الفلسطينية فشل نتيجة الدعم الغربي لإسرائيل + فيديو

العالم – إيران

وفي كلمته في افتتاح الدورة الثالثة للحوار العربي الإيراني الذي انطلق مساء اليوم في العاصمة الإيرانية طهران قال كمال خرازي: إن القضية الأولى في المنطقة اليوم هي الحرب في غزة.

ووصف الأسلحة الأميركية والأوروبية بأنها سبب رئيس في استمرار حرب غزة.

وشدد على أن: الغرب يذرف دموع التماسيح على غزة بينما يقدم الأسلحة والمال لإسرائيل.

وأكد أن جميع اتفاقيات حل القضية الفلسطينية قد فشلت نتيجة الدعم الغربي لإسرائيل.

وأضاف رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران: إن الكيان الإسرائيلي لا يفهم سوى لغة القوة، وعلينا أن نكون أقوياء.

وأضاف خرازي: لا يمكن الاعتماد على الغرب في حل الأزمة الفلسطينية لإنحيازه لإسرائيل.

وقال: نرحب بمضاعفة دول المنطقة لقوتها العسكرية واننا على استعداد لدعمها.

وشدد خرازي على أن: إسرائيل تمتلك القنابل النووية بمساعدة الغرب.

وحذر من أنه: لو لم يتم نزع الأسلحة النووية لإسرائيل فسنشهد سباقا نوويا في المنطقة.

وشدد على ألا مناص من تغيير العقيدة النووية إن لم تنزع أسلحة إسرائيل النووية.

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