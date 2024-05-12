اليكم تفاصيل لقاء هنية برئيس المخابرات التركية في الدوحة

العالم _ فلسطين

وقالت حركة حماس في بيان صادر عنها: إنه جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة في ضوء موافقة حماس على مقترح الوسطاء وما أعقبه من اجتياح الاحتلال لمدينة رفح وعدد من المدن الفلسطينية الأخرى في القطاع، بما في ذلك في شمال القطاع، وإجهاض جهود الوسطاء في التوصل لاتفاق يقضي بوقف الحرب وإطلاق النار.

وأشاد هنية بالمواقف التركية الأخيرة التي اتخذها الرئيس رجب طيب أردوغان، وخاصة الانضمام إلى الدعوى القضائية في محكمة العدل الدولية ووقف التجارة مع الاحتلال وغيرها من القرارات التي تضاف إلى المواقف الثابتة لتركيا من فلسطين وقضيتها.

وسلّم رئيس الحركة لرئيس المخابرات التركية ملفا خاصا يتضمن ما يقوم به الاحتلال من تعذيب للمعتقلين الفلسطينيين في سجونه يتضمن العديد من المعلومات والقرارات الموثقة بهذا الخصوص ونتائجها على المعتقلين وحالات الوفاة داخل السجون.

من جانبه رحب رئيس جهاز المخابرات التركي بموقف حماس من مبادرة الوسطاء، وأكد على مواقف بلاده الثابتة من القضية الفلسطينية وجهودها من أجل وقف الحرب ودعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وفق بيان “حماس”.

كما وعد رئيس جهاز المخابرات التركية بمتابعة ملف الأسرى في سجون الاحتلال.

ولليوم 219 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 34 ألفا و 971 شهيدا، وإصابة 78 ألفا و 641 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.