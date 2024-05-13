استشهاد قيادي بالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بغارة صهيونية على غزة

ونعت حركة فتح أبو ظريفة، وقالت في بيان لها: "تنعى حركة فتح الشهيد طلال أبو ظريفة الذي ارتقى إثر غارة جوية استهدفت حي الصبرة جنوب مدينة غزة، وشهداء مذابح الابادة الجماعية المتواصلة بحق شعبنا، وتتقدم الحركة من الرفاق في الجبهة الديمقراطية وعائلة الشهيد بخالص مشاعر العزاء والمواساة".

وأبو ظريفة "قيادي وطني فلسطيني، تمتع بعلاقات واسعة مع الفصائل الفلسطينية، أمضى زهرة شبابه وسنوات عمره مناضلا في صفوف أبناء شعبه وتحت راية الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين منذ أن انتمى إلى صفوفها طالبا في إحدى جامعات الجزائر ثم عاد إلى قطاع غزة ليتولى مهامه القيادية"، وفق ما ذكر "تلفزيون نابلس".

وانتخب طلال أبو ظريفة لعضوية المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية وكان آخرها في المؤتمر الوطني العام الثامن الذي أنهى أعماله في أبريل الماضي.