غارات عنيفة على غزة وكمين المقاومة يلقن الاحتلال درسا قاسيا

العالم- فلسطين



وارتكب جيش الاحتلال مجازر عديدة في شتى أنحاء القطاع خلال الساعات الماضية، كان أبرزها استشهاد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة إثر غارة جوية بحي الصبرة.

وجاء ذلك بعد يوم شهد معارك واشتباكات ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي على أكثر من محور، واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي فيه بأكبر حصيلة يومية من الإصابات منذ بدء حربه على غزة، بلغت 50 من ضباطه وجنوده، كما برزت الخلافات بين المنظومة العسكرية والأمنية وبين الحكومة داخل الأرض المحتلة.

غارات عنيفة

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على أحياء البرازيل والسلام والتنور والشوكة شرقي رفح، وفق ما أفادت به مصادر فلسطينية.

وأكدت المصادر إصابة عدد من الفلسطينيين بينهم 3 في حالة خطرة جراء قصف للاحتلال استهدف منزلا في حي البرازيل شرقي رفح.

* شاهد.. الطفلة زينة أصيبت بصاروخ أطلقه الاحتلال على منزل عائلتها بينما كانت نائمة

زينة

وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة مساء الأحد، ما أدى ارتقاء وإصابة العشرات وفق ما ذكرت مصادر فلسطينية.

وأفاد مصادر أخرى باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف شنته طائرات الاحتلال على مركز بيسان الطبي في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ونفذ جيش الاحتلال غارتان وقصف مدفعي على المنطقة الشرقية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

* شاهد .. غارات صهيونية عنيفة شنها الاحتلال على مخيم جباليا منذ الصباح

جباليا

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جباليا 2

القوات المسلحة اليمنية تواصل عملياتها

وأفادت القيادة الوسطى الأمريكية، بأن القوات المسلحة اليمنية أطلقت طائرة مسيرة فجر الاثنين فوق خليج عدن وقالت، أنها أسقطت الطائرة المسيرة، زاعمة إلى أنها أسقطتها لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا.

وفي ذات السياق، أعلنت الولايات المتحدة الأحد على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكن وسفيرها لدى الاحتلال الإسرائيلي وقوفها التام إلى جانب الاحتلال في عداونه على غزة.

وفيما يلي آخر تطورات الأحداث في اليوم الـ220 من العدوان على غزة:

-طيران الاحتلال ينفذ غارات عنيفة على مخيم جباليا

-الاحتلال يقتحم بيت لحم

-هتافات لفلسطين في شوارع العاصمة اليابانية طوكيو

-شهيدة و10 إصابات في قصف لمنزل بحي الشجاعية

-الخارجية الأميركية تنشر فحوى محادثة بين بلينكن وغالانت

-بلينكن يؤكد خلال اتصال بوزير الحرب الإسرائيلي التزام واشنطن الصارم بأمن إسرائيل.

-الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة شاب برصاص الاحتلال في نابلس

-الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في قرية عزون بالضفة

-قوات الاحتلال تقتحم عدة مدن بالضفة الغربية

قوات الاحتلال تقتحم المسجد العمري في مدينة البيرة

-غارة إسرائيلية تستهدف حي الجنينة شرقي رفح

-السفير الأميركي بتل أبيب: لن نوقف المساعدات لإسرائيل

-حزب العمال البريطاني يدعو لوقف بيع الأسلحة لإسرائيل