القسام تفجر منزلا مفخخا بجنود "إسرائيليين" شرق مخيم جباليا

العالم- فلسطين

وقالت "القسام" في بيان لها: "كتائب القسام تنفذ عملية مركبة قرب موقع المبحوح شرق مخيم جباليا، استهدفت فيها دبابة "ميركفا" بقذيفة "الياسين 105"، وبعد هروب جنود العدو المتواجدين في المكان إلى منزل مفخخ أعد مسبقا، تم تفجيره وإيقاع القوة بين قتيل وجريح".

وقبل وقت قصير من هذه العملية، أعلنت "القسام" أنها "فجرت عبوة رعدية بقوة إسرائيلية خاصة واستهدفت ناقلة جند بقذيفة "تاندوم" شرق مدينة جباليا، مؤكدة إيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح.

وذلك ضمن عمليات عدة نفذتها "القسام" اليوم الأحد ضد الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، في حين كشف الأخير أمس السبت أن حصيلة قتلاه منذ السابع من أكتوبر بلغت 620 قتيلا، بينهم ضباط وجنود.