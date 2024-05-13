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متظاهرون في برلين يطالبون بوقف إمدادات الأسلحة للإحتلال

الإثنين ١٣ مايو ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

تظاهر المئات في العاصمة الألمانية برلين دعمًا لفلسطين، ولمطالبة الحكومة بالتوقف الفوري لتوريد الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي.

العالم- اوروبا

وتجمع المتظاهرون في إحدى ساحات برلين، قبل أن ينطلقوا في مسيرات عدة في شوارعها، حاملين لافتات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي وداعمة لحرية فلسطين.

وعبر متظاهرون عن غضبهم من استمرار دعم بلادهم لكيان الاحتلال، مشيرين إلى أن ألمانيا تعد ثاني أكبر مصدر للسلاح إلى كيان الاحتلال بعد الولايات المتحدة.

وحسب بيانات رسمية، زادت ألمانيا صادراتها العسكرية لتل ابيب إلى 326.5 مليون يورو في عام 2023، وشكلت أنظمة الدفاع الجوي والذخائر ومعدات الاتصالات أغلبية الصادرات.

وقال أحد المتظاهرين إنه ما تفعله "إسرائيل "في قطاع غزة كارثة، وإبادة جماعية، داعيًا الحكومة الألمانية إلى التوقف عن توريد الأسلحة إلى تل ابيب.

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