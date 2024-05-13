جيش الاحتلال يقصف المدنيين وطواقم الإسعاف والصحافيين في جباليا!

العالم - خاص بالعالم

وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اعلنت استشهاد 500 من الطواقم الطبية في القطاع منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر، مطالبة المجتمع الدولي بحماية الطواقم الطبية، والضغط من أجل فتح المعابر لإدخال المساعدات الطبية للقطاع.

ولم يكن حال الصحافيين في قطاع غزة وبالتحديد في جباليا افضل فالاحتلال كان يطاردهم اثناء تادئتهم لعملهم. وفي بيت لاهيا قام الاحتلال برمي مناشير على مدارس الايواء طالب فيها الأهالي بالمغادرة.

ويأتي ذلك وسط القصف المستمرّ على مدينة رفح جنوباً، التي يتطلع جيش الاحتلال للسيطرة عليها فقد استهدفت طائراته منازل المواطنين في حي الجنينة و منطقة الشابورة وسط المدينة واحياء البرازيل والسلام، والتنور، والشوكة شرق رفح ما اسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطنيين.

وفي حي البرازيل ايضا اطلق الجيش الاسرائيلي النار من طائراته المسيرة على طواقم الاسعاف حين وصولها للحي كما لاحقت طائرات كواد كابتر مركبات الصحفيين والدفاع المدني واطلقت النار تجاههم.

غرب قطاع غزة لم يكن الحال افضل، حيث افادت المصادر الاعلامية إنّ مناطق هناك ما زالت غير آمنة وتتعرض لقصف قوات الاحتلال.

وفي حي الصبرة جنوبي مدينة غزة جرح و استشهد عدة فلسطينيين بينهم عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة وذلك إثر غارة جوية إسرائيلية. كما استهدف الاحتلال بمدفعيته شمال المحافظة الوسطى بقطاع غزة ورصدت مشاهد تقدّم آليات إسرائيلية شمال شرقي دير البلح، كما أسفر قصف الاحتلال لمركز بيسان الطبي في مخيم البريج وسط قطاع غزة، عن عدد من الإصابات.