إصابة 11 فلسطينيا جنوبي نابلس.. ماذا يحدث في الضفة؟

العالم - خاص بالعالم

إلى جانب القصف الهمجي على أنحاء قطاع غزة، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي مسلسل المداهمات والاقتحامات والاعتقالات بمختلف مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.



وفي جديد اعتداءاتها، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد وقرية جلبون في محافظة جنين شمالي الضفة الغربية.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت يعبد، وشنت حملة تفتيش واسعة بعد مداهمة أحياء البلدة، دون الابلاغ عن اعتقالات.



كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون شرق قلقيلية، حيث شنت حملة اعتقالات واسعة في البلدة، وقامت قوات الاحتلال بهدم منزلي الأسيرين الشقيقين ثائر وأحمد بدوان في بلدة عزون.



ووصلت تعزيزات جديدة من جيش الاحتلال صباح اليوم لاقتحام بلدة عزون شرق قلقيلية.



واعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا من عزون شرق قلقيلية وصادرت مركبته خلال الحملة المستمرة منذ ساعات.



وفي نابلس، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة أحد عشر فلسطينيا خلال مواجهات عنيفة اندلعت عقب اقتحام الاحتلال بلدة تل جنوب نابلس.

وأوضح الهلال الأحمر أن شابا أصيب بالرصاص المطاطي في الكتف، إضافة لحالات اختناق بالغاز خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية تل.



كما اقتحمت قوات الاحتلال المسجد العمري في مدينة البيرة بالضفة الغربية، واعتقلت شابا واعتدت عليه بالضرب المبرح خلال اقتحام المدينة.

وكذلك اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، واعتقلت ثلاثة شبان بعد اقتحامها مخيم الدهيشة في بيت لحم.

