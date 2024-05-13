شاهد.. تحذير داخل كيان الاحتلال من تداعيات إخفاقات نتنياهو

العالم - خاص بالعالم

مع استمرار كيان الاحتلال الاسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة دون تحقيق اهدافه سوى تدمير القطاع وقتل عشرات الالاف من المدنيين، تتعمق الخلافات في تل ابيب إثر سياسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وتركيزه على بقائه في الحكم كهدف اعلى واخفاقاته في ادارة الحرب معتبرة أن الحل يكمن في استقالته وفق الاعلام العبري.

ففي حين تصف صحيفة معاريف العدوان على القطاع بالحرب الفاشلة وتقول إن اسم نتنياهو سيظل رئيس حكومة الفشل، تحذر صحيفة هآرتس من التداعيات الخطيرة لإخفاقات الاخير ونواياه في تقسيم الجمهور الاسرائيلي وكذلك من المواجهة مع واشنطن.

الصحيفة وفي افتتاحيتها تتحدث عما وصفته بالنتائج القاسية لتسيب نتنياهو إذ إن الأسرى لا زالوا لدى حماس، ومستوطنات الغلاف والحدود اللبنانية قد تم التخلي عنها فيما طريق الشحن الحيوي إلى إيلات قد تم اغلاقه اضافة الى توقف شركات طيران دولية عن تسيير رحلات إلى مطار بن غوريون كما أن تل ابيب متهمة اليوم بالإبادة الجماعية وفق هاآرتس.

هي جملة اخفاقات تسببت بها عملية طوفان الاقصى التي استقال على إثرها عدد من قادة جيش الاحتلال. وفيما يرفض نتنياهو تحمل مسؤولية الفشل، يقر رئيس اركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي، بتحمله مسؤولية إخفاق الجيش في السابع من تشرين الاول اكتوبر وقال في كلمة أمام المستوطنين إن إسرائيل تدفع ثمنا في هذه الحرب.

أزمات داخلية متعددة بين أقطابها وبين السياسيين والعسكريين، مصحوبة بتوتر مع الادارة الاميركية خاصة فيما يتعلق بالهجوم على رفح.

ففي حين يصر الاحتلال على اجتياح المدينة من جديد حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من أن هجوما إسرائيليا واسعا على رفح سيثير فوضى من دون القضاء على حركة حماس كما حصل في الشمال وخانيونس حسب الوزير الاميركي.

المخاوف نفسها اعرب عنها مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان خلال اتصال مع نظيره الإسرائيلي تساحي هنغبي بحسب بيان للبيت الأبيض.