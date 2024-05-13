مطالبة صينية بوقف معارضة انضمام فلسطين للأمم المتحدة

العالم - فلسطين المحتلة

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وين بين، إن بلاده "تحث الدول المعنية على عدم الاستمرار في معارضة الضمير الأخلاقي والإنساني للمجتمع الدولي".

وأضاف أن الصين تحث الدول على "عدم مواصلة عرقلة القرارات المتعلقة بانضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة".

ويأتي دعم بكين المتجدد لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة، بعدما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية ساحقة، الجمعة الماضية، قرارا بشان احقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر بشكل إيجابي في هذه المسألة.

وصوت لصالح القرار 143 دولة، وعارضته 9 بينها الولايات المتحدة، وامتنعت 25 دولة عن التصويت بما في ذلك بريطانيا، وفق موقع الأمم المتحدة.

وتقدمت فلسطين بطلب للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة عام 2011، لكنها لم تحصل على الدعم اللازم من مجلس الأمن بعد استخدام اميركا "الفيتو"، لكنها حصلت في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2012 على وضعية دولة مراقب في الأمم المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة استخدمت "الفيتو" في مجلس الأمن، الشهر الماضي، ضد مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة.