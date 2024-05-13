شاهد/القسام تستهدف دبابة ميركافا اسرائيلية شمال فلسطين المحتلة

العالم- فلسطين المحتلة

وقالت كتائب القسام في بيان اليوم الاثنين: استهدفنا بقذيفتي الياسين 105 دبابتي ميركافا صهيونيتين حاولتا التقدم إلى وسط معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

واستهدفت كتائب القسام جرافة إسرائيلية عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" شرق معسكر جباليا شمالي قطاع غزة.

واعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة جنديين من وحدة "يهلوم" في معارك جنوب قطاع غزة.

كما أُصيب جندي من لواء جفعاتي شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى إصابة اثنين من لواء جولاني في منطقة حدود غزة، وجميعهم بحالة خطيرة.

كما قالت كتائب القسام إنها "تدك" قوات الاحتلال داخل معبر رفح البري جنوب قطاع غزة بقذائف هاون.

واستهدفت قوات سرايا القدس مع كتائب القسام ناقلة جند إسرائيلية من نوع "نامير" بقذيفة مضادة للدروع في حي السلام شرقي رفح.

وقال أبو خالد المتحدث باسم قوات عمر القاسم: استهدفنا مواقع العدو في محور نتساريم بقذائف الهاون من العيار الثقيل وتجمعات العدو وآلياته المتوغلة في محيط المطار ومنطقة زلاطة بالشوكة شرق مدينة رفح بصواريخ 107 قصيرة المدى.