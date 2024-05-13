"الشاباک": فشلنا في توفير الأمن للإسرائيليين في 7 أكتوبر

العالم-الاحتلال

ويوم 7 أكتوبر الماضي هو اليوم الذي فاجأت فيه “حماس” كيان الاحتلال بهجوم على غلاف قطاع غزة ما خلف الاف القتلى والجرحى الإسرائيليين.

ونقلت هيئة البث العبرية عن بار قوله في مراسم إحياء جنود إسرائيل القتلى بالحروب في مقر “الشاباك”: “نشعر جميعًا بأن نفس الغطاء الأمني الذي كنا فخورين به دائمًا – فشلنا في توفيره لـ إسرائيل في 7 أكتوبر”.

وأضاف: “نشعر جميعًا بالخسارة، والشعور بأنه كان بإمكاننا منع حدوثها، وبوصفي رئيسًا ل “الشابك” ومسؤولًا عن أنشطتها، أشعر بذلك أكثر من أي شخص آخر”.

وتابع بار: “نحن نحقق بعمق في دور الشاباك في مواجهة هجوم حماس في 7 أكتوبر. تحقيق مؤلم وهام. سنتعلم من هذا ونصلح المطلوب. هذا هو واجبنا تجاه إسرائيل، وهذا واجبنا تجاه الذين سقطوا، وبدون الثقة بمؤسسات الدويلة وأبنائها، ليس لنا الحق في الوجود”.

وأحيت إسرائيل الأحد والاثنين ذكرى الجنود الإسرائيليين القتلى منذ 1948.

وتشمل المراسم كلمات وزيارات الى المقابر العسكرية في أنحاء إسرائيل.