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السيد نصر الله: "اسرائيل" عاجزة رغم الدعم الأميركي اللامحدود لها

الإثنين ١٣ مايو ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

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