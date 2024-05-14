قائد الثورة الاسلامية.. بلّغوا السيّد عبد الملك الحوثي سلامي كثيراً وكثيراً وكثيراً

العالم - ايران

وقال قائد الثورة الاسلامية خلال هذا الحوار: "بلّغوا السيّد عبد الملك الحوثي سلامي كثيراً وكثيراً وكثيراً"

تجدر الإشارة إلى أنّ اليمن حلّ هذا العام كضيف شرفٍ خاصّ على المعرض.

وبدأت القوات المسلحة اليمنية منذ 7 اكتوبر سلسلة من الهجمات الصاروخية وايضا عبر الطائرات بدون طيار ضد الاهداف التابعة للكيان الصهيوني، دعماً لشعب غزة المضطهد، وألحقتا ضربات قاصمة بالبنية العسكرية والاقتصادية للصهيونية.

يُشار إلى أنه منذ بداية الهجمات اليمنية دعماً لأهالي غزة لقطع الشريان الاقتصادي للكيان الصهيوني، انخفض عدد السفن الواصلة إلى ميناء إيلات في جنوب الأراضي المحتلة كما انخفض عدد السفن المغادرة للميناء ، باعتباره أحد الشرايين الاقتصادية الرئيسية للصهاينة، بنسبة 85%، كما فقد حوالي نصف الموظفين والعاملين في هذا الميناء وظائفهم.