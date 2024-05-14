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في بیان لها بمناسبة ذکری يوم النکبة؛

الخارجية الايرانية: الكيان الصهيوني يعتبر رمزا للإرهاب المنظم في العالم

الخارجية الايرانية: الكيان الصهيوني يعتبر رمزا للإرهاب المنظم في العالم
الثلاثاء ١٤ مايو ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

 اصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا بمناسبة ذكرى يوم النكبة، اعتبرت فيه الكيان الصهيوني المزيف رمزا واضحا للإرهاب المنظم في العالم.

العالم - ايران

يتبع...

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