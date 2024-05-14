فيديو.. الجامعات الاميركية تخذل الطلاب المتظاهرين

العالم - الاميركيتان

احتجاجات طلاب الجامعات الاميركية المتواصلة لدعم فلسطين والمطالبة بالكشف عن الاستثمارات المالية وسحب الاستثمارات من الشركات أو المؤسسات الأكاديمية الداعمة للعدوان الإسرائيلي على غزة لم ترى تجاوباً من قبل مسؤولي الجامعات رغم ضخامة حركة الاحتجاجات وانضمام مجموعات كبيرة من الطلبة الى موجة الاحتجاجات.

وقال النقاد الناشطون ان الحلول المقترحة من قبل مسؤولي الجامعات لاتلبي المطالب في الوقت المناسب.

كلية إيفرغرين ستيت وحدها وافقت على تصفية أي ممتلكات مرتبطة بالكيان الاسرائيلي.

اما جامعة كولومبيا في نيويورك التي انطلقت منها شرارة الاحتجاجات لأول مرة اعلنت عدم سحب استثماراتها من الكيان الاسرائيلي.

وقالت رئيسة الجامعة نعمت شفيق في بيان انه في حين أن الجامعة لن تقوم بسحب استثماراتها من الكيان الاسرائيلي، فقد عرضت وضع جدول زمني لمراجعة المقترحات الجديدة المقدمة من الطلاب.

اما جامعة براون في ولاية رود آيلاند وافقت على إجراء تصويت على قرار سحب الاستثمارات في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل اي بعد ستة اشهرمن الان، بعد أن التقى منظمو الاحتجاجات بالمسؤولين لمناقشة مطالبهم.

واكتفت جامعة نورث وسترن في ألينوي بالقول بانها ستوفر فرصاً للطلاب للتحدث مع لجنة الاستثمار التابعة لمجلس أمناء الجامعة، لبحث مخاوفهم.

بدورها وافقت جامعة روتجرز في نيوجيرسي على معظم المطالب التي قدمها المحتجون سوى سحب الاستثمارات من الكيان الاسرائيلي الذي قالت إنه قيد المراجعة مضيفةً إن طلب قطع العلاقات مع جامعة تل أبيب سيخضع للمعايير المدرسية.

اما جامعة مينيسوتا وعدت الطالب بالكشف عن تفاصيل ممتلكاتها المالية في غضون أسابيع، وقالت ان الطلاب المتظاهرين يمكنهم التحدث مع مجلس الإدارة بشأن سحب الاستثمارات في اجتماع يقعد في مايو/ ايار الجاري.