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إجتماع 'بنات المقاومة' من 7 دول في مشهد المقدسة

إجتماع 'بنات المقاومة' من 7 دول في مشهد المقدسة
الثلاثاء ١٤ مايو ٢٠٢٤ - ١١:٥٣ بتوقيت غرينتش

تستضيف مدينة مشهد المقدسة الاحتفال الكبير لـ"بنات المقاومة" تزامنا مع "یوم الفتاة" في إيران وذلك بحضور 6000 طالبة.

العالمإيران

وقال رئيس منظمة التعبئة الطلابية لمحافظة خراسان الرضوية "مجيد شعرباف": يركز هذا الاحتفال على رسائل إلى فتيات غزة وبحضور ممثلين عن فتيات العالم الإسلامي.

وتابع: يشارك في هذا الحفل 6 فتيات من سوريا ولبنان وفلسطين والعراق وأفغانستان ونيجيريا نيابة عن فتيات العالم الإسلامي.

وأردف قائلا: سيتم تكريم ثماني فتيات مثاليات في مجالات الرياضة والعلوم والأولمبياد على المستوى الدولي.

وتحتفل الجمهورية الإسلامية بذكرى ولادة السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها سنويا في "أسبوع الكرامة" و"يوم الفتاة" الأول ذي القعدة حتى ذكرى ولادة الإمام الرضا (ع) في 11 ذي القعدة، وتقام في هذه الفترة العديد من الاحتفالات في جميع أنحاء البلاد.

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