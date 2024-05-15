المقاومة العراقية تنشر مشاهد لاطلاقها طيران مسيّر باتجاه هدف عسكري في ايلات

العالم - العراق

أعلنت المقاومة الإسلاميّة في العراق، منتصف ليل الثلاثاء الاربعاء، استهداف هدف عسكري في إيلات “أم الرشراش” في فلسطين بواسطة الطيران المسيّر، مؤكدة استمرارها في “دكّ معاقل الأعداء”.

وقالت المقاومة، في بيان لها، مرفق بالمشاهد: إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العــراق هدفاً عسكرياً في إيلات “ أم الرشراش ” بأراضينا المحتلــــة أمس الثلاثاء الموافق 14 / 5 / 2024، بواسطة الطيران المسيّر ، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء .

وأوضح البيان أنّ هذا الهجوم جاء “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ”.