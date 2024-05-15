الأربعاء ١٥ مايو ٢٠٢٤
١٢:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة العراقية تنشر مشاهد لاطلاقها طيران مسيّر باتجاه هدف عسكري في ايلات

الثلاثاء ١٤ مايو ٢٠٢٤ - ١٠:٥٥ بتوقيت غرينتش

نشرت المقاومة الإسلاميّة في العراق، مشاهد لاستهداف هدف عسكري في إيلات “أم الرشراش” بواسطة الطيران المسيّر، فجر اليوم الاربعاء.

العالم - العراق

أعلنت المقاومة الإسلاميّة في العراق، منتصف ليل الثلاثاء الاربعاء، استهداف هدف عسكري في إيلات “أم الرشراش” في فلسطين بواسطة الطيران المسيّر، مؤكدة استمرارها في “دكّ معاقل الأعداء”.

وقالت المقاومة، في بيان لها، مرفق بالمشاهد: إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العــراق هدفاً عسكرياً في إيلات “ أم الرشراش ” بأراضينا المحتلــــة أمس الثلاثاء الموافق 14 / 5 / 2024، بواسطة الطيران المسيّر ، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء .

وأوضح البيان أنّ هذا الهجوم جاء “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ”.

روابط ذات صلة

حزب الله ينشر مشاهد استهداف وحدة تحكم بمنطاد تجسّسي في أدميت +فيديو

مسؤول صهيوني: ايلات تتكبد 3 مليارات دولار بسبب اليمن

المقاومة العراقية تضرب "إيلات" بمسيرات تستخدمها للمرة الأولى

المقاومة العراقية تستهدف قاعدة رامون الاسرائيلية بصاروخ الأرقب

المقاومة العراقية تستهدف موقعا عسكريا للاحتلال في أم الرشراش المحتلة