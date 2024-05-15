تدمير أكثر من 80% من المدارس والجامعات في غزة منذ بدء العدوان

العالم-فلسطين

وأوضحت الدراسة، أن أكثر من 200 مدرسة في القطاع تعرضت لضربات مباشرة بالصواريخ أو القنابل أو المدفعية.

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن قرابة 450 ألف شخص نزحوا قسرا من رفح منذ صدور أمر الإخلاء الإسرائيلي الأول في السادس من مايو.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع عدد شهداء العدوان الصهيوني إلى 35091، بينما زاد عدد المصابين إلى 78827.

وقالت الوزارة في بيان إن 57 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 82 آخرون جراء الهجمات على قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضاف البيان أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.