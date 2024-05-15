المقاومة.. يوم حافل من اصطياد قوات الاحتلال في غزة

العالم - فلسطين

يوم جديد حافل بالعمليات للمقاومة الفلسطينية تكبد فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة.

وفي سياق العمليات التي نفذتها المقاومة الفلسطينية ضد القوات الإسرائيلية أعلنت كتائب القسام أنها نفذت عملية مركبة استهدفت قوة إسرائيلية خاصة تحصنت داخل منزل بشارع مدارس مخيم جباليا وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.

وأضافت أنه فور تقدم قوة إسرائيلية لانتشال القتلى والجرحی استهدف المقاومون دبابة ميركافا بقذيفة الياسين وفجّروا أخرى.

وفي عملية مركبة اخرى استهداف مقاتلو القسام دبابة ميركافا بقذيفة ياسين وإوقعوا طاقمها بين قتيل وجريح. وأضافت القسام أن مقاتليها أجهزوا بعدها على سبعة جنود إسرائيليين كانوا خلف الآلية المستهدفة من مسافة صفر شرق معسكر جباليا شمالي القطاع.

كما أعلنت كتائب القسام قنص جندي إسرائيلي شرق مدينة جباليا، وفي المحور نفسه استهدف مقاتلوها جرافة عسكرية وقصفوا حشودا لقوات الاحتلال بالقذائف في مواقع عدة.

وأكدت القسام أيضا أنها تمكنت من الاستيلاء على طائرة مسيّرة إسرائيلية كانت تقوم بمهمة استخباراتية غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كما استهدفت بالاشتراك مع سرايا القدس دبابة ميركافا بقذيفتين مضادتين للدروع قرب مفترق شعفوط في حي الزيتون.

من جهتها، قالت سرايا القدس إن مقاتليها أوقعوا قوة إسرائيلية راجلة بين قتيل وجريح خلال اشتباكات في شارع السكة شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

كما تمكن مقاتلوها من قنص جندي إسرائيلي تحصن في أحد المباني، واستهدفوا قوة إسرائيلية متحصنة داخل شقة سكنية بقنابل مضادة للأفراد في مخيم جباليا.

وأضافت أن مقاتليها استدرجوا قوة إسرائيلية كبيرة خاصة إلى كمين محكم ومركّب وأجهزوا على أفرادها من نقطة الصفر بالأسلحة المناسبة والعبوات الهندسية شديدة الانفجار وقذائف مضادة للأفراد، كما استهدفوا جرافة عسكرية بعبوة متفجرة في مخيم جباليا أيضا.

وفي سياق متصل أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده خلال المعارك الدائرة في جنوب قطاع غزة، سبق ذلك اعترافه بإصابة ثلاثة عشر جنديا خلال معاركه مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن ثلاثة جنود من لواء المظليين أصيبوا بجروح خطيرة خلال المعارك شمال قطاع غزة، كما أصيب جندي من كتيبة تسبار التابعة للواء جفعاتي بجروح خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة في معركة جنوب قطاع غزة. وذكرت أن تسعة جنود آخرين أصيبوا بجروح طفيفة ومتوسطة.