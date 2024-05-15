الأربعاء ١٥ مايو ٢٠٢٤
٠١:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الاتحاد الأوروبي يحذر كيان الاحتلال!

الاتحاد الأوروبي يحذر كيان الاحتلال!
الأربعاء ١٥ مايو ٢٠٢٤ - ١٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

طالب الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، كيان الاحتلال إلى إنهاء عمليتها العسكرية في رفح في جنوب قطاع غزة "فورا".

العالم-اوروبا

وحذر منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان باسم التكتل، من أن “عدم وقف العمليات برفح من شأنه أن يقوض العلاقات مع الاتحاد”.

وأشار إلى أنه “إذا واصلت إسرائيل عمليتها العسكرية في رفح، سيضع ذلك حتما ضغطا شديدا على علاقة الاتحاد الأوروبي بإسرائيل”.

وتعد رفح، آخر ملاذ للنازحين في القطاع المحاصر، فمنذ بداية العملية البرية التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة في الـ27 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يُطلب من المواطنين التوجه من شمال القطاع ووسطه إلى الجنوب، بادعاء أنها “مناطق آمنة”.

وكانت تتسع رفح على ضيق مساحتها المقدرة بنحو 65 كيلومترا مربعا، لأكثر من 1.5 مليون فلسطيني، يواجهون ظروفا مزرية داخل آلاف الخيام المنتشرة في جميع أنحاء المدينة، في وقت تتحرك آلايات الاحتلال جنوبا آتية من الشمال الساحلي.

ونزح الآلاف إلى رفح مرات عدة على مدى عدوان الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، وهم يعودون حاليا إلى الشمال بعدما طلبت قوات الاحتلال منهم إخلاء الجزء الشرقي من المدينة.

روابط ذات صلة

شاهد/استهداف القسام لمركبة وتجمع لجنود الاحتلال شرق رفح

222 يوما على جرائم الاحتلال .. رفح تتأهب والعالم يشاهد بصمت

دبابات الاحتلال توسع العملية العسكرية برفح نحو وسط المدينة

الهجوم على رفح وأوهام نتنياهو في القضاء على حماس.. الجامعات الأميركية وثمار الحراك الطلابي المناصر لفلسطين