الاتحاد الأوروبي يحذر كيان الاحتلال!

العالم-اوروبا

وحذر منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان باسم التكتل، من أن “عدم وقف العمليات برفح من شأنه أن يقوض العلاقات مع الاتحاد”.

وأشار إلى أنه “إذا واصلت إسرائيل عمليتها العسكرية في رفح، سيضع ذلك حتما ضغطا شديدا على علاقة الاتحاد الأوروبي بإسرائيل”.

وتعد رفح، آخر ملاذ للنازحين في القطاع المحاصر، فمنذ بداية العملية البرية التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة في الـ27 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يُطلب من المواطنين التوجه من شمال القطاع ووسطه إلى الجنوب، بادعاء أنها “مناطق آمنة”.

وكانت تتسع رفح على ضيق مساحتها المقدرة بنحو 65 كيلومترا مربعا، لأكثر من 1.5 مليون فلسطيني، يواجهون ظروفا مزرية داخل آلاف الخيام المنتشرة في جميع أنحاء المدينة، في وقت تتحرك آلايات الاحتلال جنوبا آتية من الشمال الساحلي.

ونزح الآلاف إلى رفح مرات عدة على مدى عدوان الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، وهم يعودون حاليا إلى الشمال بعدما طلبت قوات الاحتلال منهم إخلاء الجزء الشرقي من المدينة.