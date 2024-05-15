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قائد فيلق القدس يكشف حقائق جديدة من عملية 'الوعد الصادق'

قائد فيلق القدس يكشف حقائق جديدة من عملية 'الوعد الصادق'
الأربعاء ١٥ مايو ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

أكد قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قاآني إنه تم تنفيذ عملية "الوعد الصادق" وفق حسابات دقيقة.

العالم - إيران

وكشف العميد قاآني: الولايات المتحدة و"الناتو" سخّروا كل إمكاناتهم من أجل الدفاع عن "إسرائيل" والتصدي لعملية "الوعد الصادق" وتم وضع 7 إلى 8 سفن عسكرية في البحر الأسود وحده بهدف التصدي لها.

واشار الى تحليق أكثر من 200 طائرة حربية في سماء المنطقة منذ بداية ليلة العملية وحتى انتهائها.

واضاف العميد قاآني انه: تم تنفيذ عملية "الوعد الصادق" في منطقة تُعدُّ الأكثر كثافةً في العالم من حيث الدفاعات الجوية.

وتابع: على فرنسا وألمانيا وبريطانيا الذين أحضروا طائراتهم في ليلة عملية "الوعد الصادق" ألا يحسبوا أن الأمر قد انتهى، مؤكدا ان كيان الاحتلال وأميركا والغرب كله أصغر من الوقوف أمام جبهة المقاومة وهذا ليس شعاراً بل باعترافهم.

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