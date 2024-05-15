غزة تمر بأحد أصعب أيامها..والمقاومة تمرغ أنف الاحتلال في التراب+فيديو

العالم-فلسطين

الإعلام العسكري لكتائب الشهيد عز الدين القسام، أصدر اليوم ، عدداً من البلاغات العسكرية حول تصدي مجاهديها لقوات العدو المتوغلة في عدد من محاور القتال، ومواصلة خوضهم الاشتباكات الضارية مع جنود وآليات العدو بالعبوات الناسفة والقذائف المضادة للدروع والأفراد، إضافة إلى استمرار دك التحشدات العسكرية للعدو بالصواريخ وقذائف الهاون في مختلف المناطق.

وفيما يلي متابعة لما صدر عن الإعلام العسكري لكتائب القسام هذا اليوم:

11:23 كتائب القسام تستهدف جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" على مفترق الترنس في مخيم جباليا شمال قطاع غزة

11:34 كتائب القسام تقصف مغتصبة "سديروت" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم

12:38 تمكن مجاهدو القسام من إسقاط قذيفة مضادة للأفراد عبر طائرة مسيرة على مجموعة من جنود الاحتلال شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة

12:46 في عملية مركبة في منطقة "بلوك 4" بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.. قام مجاهدو القسام باستهداف جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" واستهداف قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفتين مضادتين للأفراد والاشتباك معها، وفور تقدم قوة النجدة للمكان تم تفجير عبوة "شواظ" في دبابة "ميركفاه"، وبعد محاولة سحب عتاد القوة المستهدفة الملقية على الأرض قام سلاح الجو الصهيوني بقصف المكان بشكل همجي وأكد مجاهدونا مقتل ما لا يقل عن 12 جندياً في العملية

12:58 تمكن مجاهدو القسام من قنص جندي صهيوني بالقرب من مسجد التابعين شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة

15:31 تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة "شواظ" بقوة صهيونية خاصة حاولت التسلل إلى أحد المنازل شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة ومن ثم قاموا بالإجهاز على أفرادها

15:42 كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه 4" بقذيفة "الياسين 105" في محور التقدم شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة

15:51 تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية خاصة بقذيفة "TBG" مضادة للأفراد في محور التقدم شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة

15:59 كتائب القسام تدك مرابض مدفعية العدو شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل

16:10 كتائب القسام تستهدف جرافة صهيونية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" شمال المقبرة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة

16:30 كتائب القسام تقصف من جنوب لبنان ثكنة "ليمان" العسكرية في الجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة برشقةٍ صاروخيةٍ مركزة؛ رداً على استمرار العدوان والمجازر الصهيونية بحق المدنيين في غزة الصابرة

16:41 كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه 4" شرق مدينة جباليا بقذيفة "الياسين 105"

16:58 كتائب القسام تستهدف دبابة مركفاه بقذيفة "الياسين 105" منطقة العرادات شمال المقبرة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة

18:04 كتائب القسام تقصف مغتصبة "أميتاي" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم

20:12 بعد عودتهم من خطوط القتال.. مجاهدونا يبلغون عن استهداف قوة صهيونية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاعهم بين قتيل وجريح جنوب حي الزيتون في مدينة غزة

من جهتها ذكرت وسائل إعلام عبرية:" بعد حدث صعب في غزة أدى لسقوط قتلى ومصابين بين الجنود والضباط.. 6 سيارات إسعاف تنتظر أول مروحية هبطت قبل قليل في مستشفى شعاري تسيديك.

وأضافت: "أيضا مستشفى أسوتا بأسدود يستعد لاستقبال مروحية عسكرية تقل مصابين جراء حدث صعب في غزة.

وأظهرت مقاطع متداولة طائرات إنقاذ وإخلاء للاحتلال تهبط في قطاع غزة.

فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هناك 15 إصابة بينها 9 بحالة خطيرة جراء إطلاق قذيفة صاروخية تجاه قوات الجيش الإسرائيلي شمال غزة.

من جهتها ذكرت مصادر عبرية أن مستشفيات عديدة في القدس وتل ابيب وبئر السبع أعلنت حالة الطوارئ ( كود اصفر)." حدث مليئ بالاصابات والقتلى. "

وتحدثت مصادر عبرية عن 16-20 مصاب وقتيل اغلبهم حالتهم حرجة.

ومنذ صباح اليوم، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عن شن عدة عمليات ضد الجيش الإسرائيلي، وجاء في بيانات عدة لها:

- سرايا القدس: خضنا اشتباكات ضارية مع جنود العدو الصهيوني بالقرب من ابو زيتون معسكر جباليا وأوقعناهم بين قتيل وجريح.

08:00 سرايا القدس: أوقعنا قوة صهيونية راجلة بين قتيل وجريح خلال اشتباكات ضارية خضناها في محور التقدم بشارع السكة شرق معسكر جباليا

- في عملية مشتركة.. سرايا القدس وألوية الناصر صلاح الدين تقصفان مغتصبة سديروت برشقة صاروخية.

- سرايا القدس: قصفنا بوابل من قذائف الهاون النظامي "عيار 60" جنود وآليات العدو داخل سوق معسكر جباليا

- سرايا القدس: استهدفنا بقذيفتي "تاندوم" آلية ميركافاه وجرافة عسكرية على مفترق الترنس في معسكر جباليا.

- سرايا القدس: قصفنا بوابل من قذائف الهاون النظامي "عيار 81" و"عيار 60" تحشدا لجنود وآليات العدو الصهيوني في مخيم جباليا.

- في عملية مشتركة.. سرايا القدس وألوية الناصر صلاح الدين تستهدفان قوة صهيونية خاصة متحصنة في أحد المباني في معسكر جباليا بصاروخ (107).

-سرايا القدس: قصفنا بوابل من قذائف الهاون النظامي "عيار 60" تجمعا لآليات العدو في شارع الهدد في معسكر جباليا.

- سرايا القدس: قصفنا بوابل من قذائف الهاون النظامي "عيار 81" تجمعا لآليات العدو في شارع أبو العيش في معسكر جباليا.

-سرايا القدس: قصفنا بوابل من قذائف الهاون النظامي "عيار 60" تجمعا لآليات العدو خلف ستديو سلطان في معسكر جباليا.

- سرايا القدس: استهدفنا بقذيفة مضادة للدروع دبابة ميركافاه في شارع أبو العيش بمعسكر جباليا.

- سرايا القدس: في عملية مشتركة استهدف مجاهدو سرايا القدس وكتائب المجاهدين دبابة ميركافاه بقذيفة مضادة للدروع في شارع أبو العيش بمعسكر جباليا.

- سرايا القدس: استهدف مجاهدونا بقذيفتي أفراد مبنى تعتليه قوة صهيونية خاصة مقابل عيادة الوكالة في مخيم جباليا.

-سرايا القدس: قصفنا بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60 جنود مشاة العدو في محيط مسجد التابعين شرق رفح

-سرايا القدس: قصفنا بوابل من قذائف الهاون "الثقيل"القوات المتوغلة في محيط معبر رفح

- سرايا القدس: قصفنا بوابل من قذائف الهاون النظامي "عيار 81" تجمعا لآليات العدو على جبل الكاشف شرق مدينة جباليا.

- سرايا القدس: تمكن مجاهدونا من قنص قناص صهيوني يتحصن بأحد المباني في شارع أبو العيش في معسكر جباليا.

- مجدداً.. سرايا القدس: قصفنا بوابل من قذائف الهاون النظامي "عيار 60" تجمعا لآليات العدو على جبل الكاشف شرق مدينة جباليا.

-سرايا القدس تقصف مغتصبة سديروت برشقة صاروخية.

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غزة

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