باستخدام العنف.. فض اعتصام الطلبة في ساحة جامعة كاليفورنيا الأميركية

العالم - خاص بالعالم

قوات من نحو عشرة أجهزة لإنفاذ القانون، حضرت إلى الجامعة بطلب من مسؤوليها، تمكنت من فك مخيمات الاعتصام بالقوة، الذي شهد اعتقال عدد كبير من الطلبة، التي امتنعت الشرطة عن ذكر اعدادهم لحين انتهاء العملية.

الإجراءات التصعيدية تتكرر في الجامعات الأميركية، من جامعة كولومبيا إلى جامعة نيويورك، التي تحدثت تقارير صحافية أميركية عن توقيف عدد من أساتذتها وطلابها، مشهد يتكرر مع تكرر استدعاء قوات الشرطة وحماية القانون لمواجهة الحراك الطالبي المناصر لفلسطين وارافض للعدوان الاسرائيلي على غزة.

العنف الأميركي ضد الاحتجاجات الطلابية يأتي رغم توصل عدد من الجامعات إلى اتفاقات مع طلابها المحتجين وإطلاق وعود بتحقيق مطالبهم أو دراستها ومناقشتها معهم. قرار اتخذته إدارة جامعة هارفارد يقضي بإنهاء الاعتصام في حرم الجامعة، مقابل إعادة قبول الطلاب الذين تم فصلهم، وبحث سحب الاستثمارات الجامعية في الكيان الإسرائيلي. كما تم التأكيد على عقد اجتماع مع الإدارة لمناقشة إنشاء مركز للدراسات الفلسطينية.

أوروبيا.. ما تزال أبواب جامعة أمستردام مغلقة منذ 13من أيار مايو الجاري، حيث أقر مجلس إدارة الجامعة إغلاق جميع المباني لعدم ضمان سلامة الموجودين في الحرم الجامعي.

خطوة جاءت على خلفية اشتباكات عنيفة واستخدام الشرطة للقوة. بعد مطالبة المتظاهرين لجامعتهم بقطع علاقاتها مع المؤسسات الإسرائيلية، كما أغلقوا الجامعة وسيطروا على الحرم الجامعي.