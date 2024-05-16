ردّ كيده في نحره!..انفجار مدفع بجنود إسرائيليين في غلاف غزة

العالم - الإحتلال

بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن مدفع تابع للجيش انفجر بعدد من الجنود عند نصب "السهم الأسود" المجاور لــ"كيبوتس مفلاسيم" في غلاف غزة، أثناء إطلاقه قذائف نحو جباليا.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت لاحق، "قبل فترة قصيرة، وقع حادث عملياتي نتيجة انفجار ذخيرة في المنطقة العسكرية بالقرب من نصب "السهم الأسود"، جنوبي سديروت في غلاف غزة، حيث تتمركز قوات الجيش الإسرائيلي".

وأضاف أنه فتح تحقيقا في الحادث.

وفي وقت سابق من الخميس، علن الجيش الإسرائيلي، هلاك 5 من جنوده في معارك شمال قطاع غزة التي وقعت يوم الأربعاء، وهي الحصيلة الأكبر من هالكين في الجيش الإسرائيلي منذ هجوم كرم أبو سالم قبل نحو 10 أيام.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن 5 جنود إسرائيليين قتلوا في شمالي قطاع غزة، وأصيب 3 جنود آخرين بجراح خطيرة ولم يذكر الإصابات الطفيفة.

وأوضح موقع الجيش الإسرائيلي على الإنترنت أن القتلى الخمسة هم الرقيب بيتساليل ديفيد شاشوا والرقيب إيلان كوهين والرقيب دانيال هامو والرقيب غيلاد أريه بويم والمقدم روي بيت ياكوف، مشيرا إلى أنهم قتلوا في معارك شمال غزة أمس الأربعاء.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن "معارك شرسة" تدور بين الجيش الإسرائيلي وفصائل فلسطينية، في جباليا شمالي قطاع غزة.