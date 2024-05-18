أشكنازي:'إسرائيل' تخوض حربًا عند الحدود الشمالية تناقض عقيدتها الأمنية

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كذلك استهدفت ‏المقاومة بقذائف المدفعية والصاروخية مقر ‏قيادة كتيبة ليمان وتجمعا ‏لجنود الاحتلال في محيط ثكنة برانيت وموقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة وأصابتهم إصابة مباشرة.

وردا على ‏اعتداءات الاحتلال على القرى والبلدات جنوب لبنان وعلى صياد مدني في رأس الناقورة استهدفت المقاومة الإسلامية موقع راس الناقورة البحري ‏بقذائف المدفعية.

كما استهدفت ‏‏بالأسلحة المناسبة المنظومات الفنية والتجهيزات التجسسية لكيان الاحتلال في مواقع حدب يارين والراهب والرمتا وحققت فيهم اصابات مباشرة .‏

وفيما تنشر المقاومة تواليا فيديوهات ومشاهد توثيقية لعملياتها النوعية وأهدافها على الجبهة الشمالية وليس آخرها استهداف قاعدة تسنوبار بالجولان السوري المحتل تواصل في كيان الاحتلال إطلاق التحذيرات والمخاوف من صواريخ ومسيرات حزب الله ومن قدراته المتنامية والمتصاعدة.

المراسل العسكري لصحيفة معاريف الإسرائيلية آفي أشكنازي اعتبر أنها المرة الأولى التي يخوض فيها كيانه حربا في الآراضي التي يحتلها عند الحدود الشمالية وأمام منازل مستوطنيه في تناقض تام مع ما أسماه عقيدة الأمن الإسرائيلي.

وأقر أشكنازي أن هذه ليست مشكلة تكتيكية فحسب، بل إنها تكشف عن ضعف كيانه وعن سابقة خطيرة للمستقبل.

وفيما أكدت صحيفة 'معاريف' أن حزب الله يتحرك لتحقيق أهداف استراتيجية حذرت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' من أن وحدة الكوماندوز التابعة للحزب لم تفقد قدراتها وقد تجتاح الأراضي التي يحتلها الكيان بحسب تعبيرها الإسرائيلية.

وفيما أجمعت وسائل إعلام الاحتلال على أن الحرب في الشمال تطال كل شيء وأن إطلاق النار متواصل على المواقع الاسرائيلية نشر موقع حدشوت بزمان العبري صورة يرافقها تعليق يقول إنه عندما تغرق السفينة سوف تهرب الفئران أولا...

التفاصيل في الفيديو المرفق ...