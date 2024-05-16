المقاومة تستهدف موقع المطلة بمسيّرة هجوميّة مسلّحة بصواريخ'‏S5‌‏'

العالم – خاص بالعالم

دكت المقاومة الإسلامية في لبنان بمسيّرة هجوميّة مسلّحة بصواريخ إس خمسة موقع المطلة ‏وحاميته وآلياته موقعة عناصره بين قتيل وجريح.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي واعلامه بإخلاء ثلاث إصابات بحالة خطيرة اثر اختراق طائرة بدون طيارأُطلقت من لبنان منطقة المطلة وانفجارها فيها.

وردًا على ‏اعتداءات الاحتلال ليل الخميس على منطقة البقاع اللبنانية شنّ مجاهدو المقاومة الإسلامية هجومًا صاروخيًا بأكثر من ستين صاروخ كاتيوشا على قيادة فرقة الجولان ‌‏مئتين وعشرة في نفح وثكنة الدفاع الجوي في كيلع وثكنة المدفعية لدعم المنطقة الشمالية في يوآف.‏



كذلك استهدفت المقاومة الإسلامية دعمًا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته بالأسلحة الموجهة وقذائف ‏المدفعية التجهيزات التجسسية المستحدثة في ثكنة زرعيت و في مواقع جلّ العلام وراميا وعداثر وأصابوها إصابة مباشرة.

وفيما تحدثت وسائل إعلام الاحتلال عن استنفار عال في الشمال وتخوف شديد من هجمات حزب الله صرح رئيس مجلس الإقليمي بالجليل الغربي 'ميتا آشر' أن حكومة كيانه خسرت الشمال والأرض المهجورة المسماة الجليل كاشفا عن تمديد إقامة 70 ألف مستوطن تم إجلاؤهم حتى نهاية العام ومعتبرا أنه حتى في عام 2025 لن يكونوا في منازلهم .



موقع 'حدشوت بزمان' العبري قال إن طائرة حزب الله بدون طيار بقيمة عشرين ألف شيكل أسقطت مشروعًا بالمليارات شرق طبريا قاصدا استهداف المقاومة للمنطاد التجسسي الضخم قرب طبريا وحذرالموقع لإسرائيليين من ظنهم أنهم آمنين ومحميين بأنظمة متقدمة في الشمال والوسط.

معتبرا أنه لم يتبق الكثير من الأنظمة والباقي تعمل في ظروف ميدانية صعبة خاتما بالقول إن الكيان بالفعل في العصر الحجري وأنه يمنع إخبار مستوطنيه بالحقيقة.

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