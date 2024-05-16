الخميس ١٦ مايو ٢٠٢٤
١٢:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

شهداء وجرحى بقصف طيران الإحتلال منزلا شرق مستشفى غزة الاوروبي بخانيونس

الخميس ١٦ مايو ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :