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السيد الحوثي: كثير من العائلات الفلسطينية نزحت خلال العدوان اكثر من 5 مرات

الخميس ١٦ مايو ٢٠٢٤ - ٠٨:٤١ بتوقيت غرينتش

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