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صفارات الإنذار تدوي في عدد من مستوطنات الجليل الغربي خشية تسلل مسيّرة

الخميس ١٦ مايو ٢٠٢٤ - ١٠:٥٣ بتوقيت غرينتش

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