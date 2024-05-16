الخارجية الإيرانية تدين البند المتعلق بالجزر الإيرانية الثلاث

العالم - إيران

وأضاف المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي الإيراني: لقد تم التأكيد والتأكيد مرات عديدة على أن الجزر الإيرانية الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغيرة هي جزء لا يتجزأ وأبدي من أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإن طرح هكذا مدعيات لا أساس لها من الصحة في هذا البيان مرفوض.

وفي الوقت نفسه، رحب المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية بفقرات البيان الختامي للدفاع عن شعب فلسطين المظلوم وإدانة جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة، وأكد على ضرورة المزيد من الوحدة والتلاحم للدول الإسلامية لوقف جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني.