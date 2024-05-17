"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف هدف حيوي صهيوني في إيلات بالطيران المسيّر

العالم-العراق

وجاء بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في العراق: "استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق فجر اليوم الجمعة الموافق 17 - 5 - 2024 ، بواسطة الطيران المسيّر، هدفا حيويا في إيلات بأراضينا المحتلة".

كما أكدت استمرارها "في دكّ معاقل الأعداء استكمالا للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة أهلنا في غزة، وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل".

وكانت "المقاومة الإسلامية في العراق"أمس الخميس، قد استهدفت مصفى حيفا النفطي الإسرائيلي بواسطة (الطيران المسير)، مؤكدة "استمرارها في دك معاقل الأعداء".