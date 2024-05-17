الشارع الاردني: قمة المنامة خارج التغطية ولم يهتم بها أي عربي!+فيديو

العالم - خاص بالعالم

وتجاوبا مع الانتصارات المتتالية التي تحققها فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة على قوات الاحتلال الاسرائيلي والتي يتردد صداها بالعاصمة الأردنية عمان، خرج الآلاف من الأردنيين للتعبير عن استمرارهم بدعم المقاومة وتضامنهم مع الأهل في القطاع، مؤكدين أنهم شركاء بالدم والمصير مع الشعب الفلسطيني.

وقال عضو الملتقي الوطني لدعم المقاومة، سعد العلاوين، لقناة العالم: كأردنيين نحن جزء من المقاومة وليس مناصرين، نحن جزء اساسي في المقاومة لتحرير فلسطين، والشعب الاردني عموما هو يعتبر نفسه صاحب قضية.

بيان قمة المنامة لم يلاق استحسان الشارع الأردني لانه وبحسب رأيهم لم يلب طموحات الشارع العربي والسبب أنه لم يخرج من إطار توجيه الادانة ولن يصل إلى حدود الفعل تجاه ما يحدث بقطاع غزة.

وقال امين عام حزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة، لقناة العالم: لا اعتقد ان مواطن عربي اهتم بهذه القمة او انتبه لها، ولا حتى الاعلام انتبه لها لانها خارج التغطية وخارج الحقيقة وطموحات الشعوب العربية.

وشدد المشاركون على ضرورة قيام جميع الشعوب العربية بدعم صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الذي يتعرض لأبشع صور الإبادة الجماعية والتهجير القسري.

ايمانا منهم بوحدة المصير ومع دخول معركة طوفان الاقصى شهرها الثامن، ما زالت حشود الاردنيين في كل يوم تنتفض في شوارع الاردن للتعبير عن موقفهم الرافض لسياسات الحكومة الاردنية بالتعامل مع الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الاهل في غزة، مطالبين الحكومة الاردنية بضرورة الغاء جميع الاتفاقيات مع الاحتلال الاسرائيلي واسقاط معاهدة وادي عربة وايقاف الجسر البري.