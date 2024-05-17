مسؤول: تجارة الكهرباء ستبدأ بين طهران وتركيا

العالم _ إيران

وكتب "مصطفى رجبي مشهدي"، على صفحته في الفضاء الافتراضي، حول لقائه مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي بأنقرة، مبينا : لقد أكد الجانبان على ضرورة حسم تجارة الكهرباء بين البلدين، وتقرر بان يدخل تبادل الكهرباء بين البلدين مرحلة التنفيذ في أقرب وقت ممكن.

وأضاف: كما تم عقد اجتماع باستضافة وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية في أنقرة، بهدف تطوير التعاون الثنائي في مجال الكهرباء والطاقة، حيث تقرر الشروع في تجارة الكهرباء بين البلدين.

وتابع مشهدي : بالنظر إلى إنشاء وإنجاز محطة تحويل كهربائية HVDC BTB One التركية بسعة انتاج 500 ميغاوات، فقد جرى الاتفاق حول تبادل الكهرباء في أسرع وقت ممكن وذلك بواسطة المحطة الفرعية المذكورة.

وصرح هذا المسؤول في وزارة الطاقة الايرانية، أن تجارة الكهرباء بين طهران وانقرة، ستبدأ بـ 100 ميغاواط وسوف ترتفع إلى 500 ميغاواط في أقصر وقت.

وبحسب رجبي مشهدي ايضا، فإن هذه التجارة التي تهدف إلى تطوير شبكة اتصال الكهرباء بين البلدين، ستعود بمنافع كبيرة وملفتة لكل من إيران وتركيا.