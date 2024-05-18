نظرة على القمة العربية بالمنامة

العالم – باختصار

وعقدت القمة العربية الـ33 وحرب الإبادة التي يشنها الكيان على غزة توشك على إنهاء شهرها الثامن.

البيان الختام للقمة تضمن العديد من البنود الرئيسية وأبرزها إيجاد وقف فوري ودائم لإطلاق النار بغزة.

من بنود البيان.. خروج القوات الإسرائيلية من القطاع.

من البنود أيضا رفض أية عمليات تهجير قسري للفلسطينيين من غزة والضفة.

من بنود البيان الختامي.. نشر قوات دولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لحين العمل بحل الدولتين.

من البنود أيضا.. إنهاء كافة أشكال الحصار على غزة ورفع أية قيود وعقبات أمام إدخال المساعدات من كل المعابر.

وأيضا.. عقد مؤتمر دولي تحت إشراف الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

المشكلة هنا.. قمة المنامة لم تناقش أية آليات عملية لتحقيق ما جاء في بيانها الختامي.

المشكلة هنا.. هذه القمة لم تطرح أية اساليبة و وسائل ضغط لا اقتصادية ولا سياسية لصالح تفعيل قراراتها.

لا قرارات بقطع البلدان المطبعة لعلاقاتها ولا قرارات بالعودة إلى المقاطعة أو حتى بخفض العلاقات.. لا شيء أبدا!

المشكلة هنا.. البيان تحدث عن نشر قوة دولية بالأراضي الفلسطينية وهو أمر تعارضه إسرائيل وأميركا.

المتحدث باسم الخارجية الأميركية: إرسال قوات دولية قد يضر بخطة إسرائيل للقضاء على حماس.

قمة المنامة.. إعلان آمال وأفكار وتسليط الأضواء على الماساة الإنسانية بغزة لكن دون تحديد أية آلية عملية.

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