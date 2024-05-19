تظاهرة في اسطنبول تطالب بتحرك رسمي جاد يوقف جرائم الابادة في غزة

العالم - مراسلون

وقال الاجان ياسين وهو أحد المتظاهرين:"تؤلمنا القسوة والإجرام الذي يتعرض لها إخواننا في غزة. نحن هنا للمساهمة ولو بالقليل في منع هذا الإجرام. وعلينا ان نبذل المزيد من الجهود. لا يمكننا البقاء صامتين، لا يمكننا أن نكون جالسين في بيوتنا والأطفال في غزة يُقتلون وبيوتهم تدمر".

المشاركون نددوا بماوصفوه المعايير المزدوجة التي تتبناها القوى الغربية اضافة الى استنكار الدعم الامريكي المتواصل للاحتلال والذي يشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم ويجعل من ادارة البيت الابيض شريكاً مباشراً في القتل.

وقال توبراك يالشين وهو احد المشارکين في التظاهرة:"نحن هنا لندعم الشعب الفلسطيني، هذا الدعم الضعيف منا أفضل من لا شيء، سنستمر في التظاهر الی جانب المسلمين والاحرار في العالم ونصرخ بصوت واحد ضد الارهاب الاسرائيلي والاميرکي علی شعبنا في فلسطين المحتلة".

والى جانب المطالبة بوقف الابادة طالب المتظاهرون بادخال المساعدات فورا ودون شروط لغزة وانهاء حصارها والمساهمة باعادة اعمارها.

بكل الوسائل تواصل الشعوب العربية والاسلامية التعبير عن غضبها تجاه الارهاب الاسرائيلي المدعوم امريكياً وهو تعبير يهدف الى ايجاد تحرك رسمي جاد يوقف جرائم الابادة في غزة.