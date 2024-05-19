بعد 12 عملية في 24 ساعة.. حزب الله يستهدف موقع 'الراهب'

العالم - لبنان

وفي بيان، أكّدت المقاومة الإسلامية أنّ الاستهداف يأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة.

وكانت المقاومة قد نفذت، أمس السبت، سلسلة عمليات بلغ عددها 12 عملية في 24 ساعة، طالت أهدافاً متنوعة للاحتلال الإسرائيلي عند الحدود مع فلسطين المحتلّة، دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته.

ومن أبرز عمليات أمس استهداف المقاومة مقر ‏قيادة كتيبة "ليمان" التابعة لـ "جيش" الاحتلال، وإصابتها إصابة مباشرة، وأيضاً استهدافها تموضعاً آخر لجنود "جيش" الاحتلال داخل غرفة في ثكنة "راميم"، بمحلقة هجومية انقضاضية أصابت التجمّع، بصورة مباشرة.

كما نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية مشاهد توثق عملية استهدافها مواقع وتجهيزات تجسّسيّة تابعة لـ "جيش" الاحتلال عند الحدود اللبنانية الجنوبية مع فلسطين المحتلة.

وفي الوقت الذي تواصل المقاومة عملياتها دعماً لغزّة، مع استمرار العدوان الإسرائيلي منذ نحو 8 أشهر، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن توسيع حزب الله قدراته الهجومية منذ بداية الحرب.

وأوضحت أنّ توسيع القدرات يأتي على مستويين: الأول هو توسيع المدى الذي يطاله، والثاني بالنسبة للأدوات التي يستخدمها.