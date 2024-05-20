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الأسد يعزي قائد الثورة وحكومة وشعب إيران باستشهاد الرئيس رئيسي

الأسد يعزي قائد الثورة وحكومة وشعب إيران باستشهاد الرئيس رئيسي
الإثنين ٢٠ مايو ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

قدّم الرئيس السوري بشار الأسد تعازيه القلبية باسمه وباسم الشعب السوري لقائد الثورة الاسلامية في ايران آية الله السيد علي خامنئي وللحكومة والشعب الإيراني بإستشهاد الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما.

العالم - سوريا

وأكّد الرئيس الأسد في رسالته على تضامن سورية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومع عائلات الفقيد الراحل ورفاقه، معرباً عن بالغ اﻷسف والمواساة لهذا الحادث اﻷليم والفقد الكبير الذي نجم عنه.

وقال الرئيس الأسد إن إخلاص الرئيس رئيسي في عمله وأداء مسؤولياته حمله إلى محافظة أذربيجان الشرقية لافتتاح مشروع حيوي لبلاده ليرتقي شهيداً فداء الواجب.

وأضاف لقد عملنا مع الرئيس الراحل كي تبقى العلاقات الإستراتيجية التي تربط سورية وإيران مزدهرة على الدوام ونحن سنبقى نذكر زيارته إلى سورية محطة مهمة في هذا المسار، وكل الرؤى والأفكار التي طرحها لإغناء العلاقات بكل ما يفيد الشعبين السوري والإيراني.

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