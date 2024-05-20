حزب الله لبنان يرفع مستوی التحدي

العالم - باختصار

هذه الاستراتيجية اجبرت الكيان علی حشد القسم الاعظم من قواته في الجبهة الشمالية مقابل حزب الله.

وأدی ذلك الی دعم المقاومة بغزة وتخفيض الضغط عليها والحاق خسائر في صفوف جيش الكيان.

المواجهات الحدودية التي بدأت بين حزب الله والكيان، اتخذت مساراً تصعيدياً ينذر بالتحول لحرب مفتوحة بأي لحظة.

ورد حزب الله مؤخراً علی غارات الطيران الاسرائيلي وعلی الاغتيالات التي تنفذها مسيرات الكيان بشكل أثار ذعر الصهاينة.

الرد جاء في يومي الخميس والجمعة الماضيين بنحو 200 صاروخ وقذيفة في نقلة نوعية وكمية هائلة.

واستخدم حزب الله في تلك الضربات مسيرات هجومية قادرة علی حمل صواريخ من طراز S5.

هذه الصواريخ التي يستخدمها حزب الله لأول مرة اصابت مواقع المطلة العسكري الصهيوني وحاميته.

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