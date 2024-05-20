ايهما عثرت على موقع تحطم مروحية الرئيس؟ مسيرات إيرانية او تركية؟

العالم- ايران

وقال عباسقلي زاده: "إلى جانب الطائرات المسيرة الإيرانية، تلقينا أيضا مساعدة من الطائرات المسيرة التركية بدون طيار، وأنها كشفت نقطة سوداء، لكن عندما وصلت قواتنا إلى هناك، أصبح من الواضح أن ما رصدته الطائرة التركية لم يكن المروحية"، بحسب ما نقلت وكالة "مهر" الإيرانية.

وأضاف: "بعد ذلك، نجحت أخيرا عدة طائرات إيرانية مسيرة، كانت تجوب أيضا المناطق الجبلية، في الكشف عن حطام المروحية والتقاط الصور وإرسالها إلى مركز إدارة الأزمات".

وتابع: "أرى من واجبي أن أشكر تركيا على تعاونها في إرسال الطائرة بدون طيار إلى إيران".

وكانت وسائل إعلام تركية قد أعلنت فجر اليوم الاثنين أن مسيرة "بيرقدار أكينجي" رصدت مصدر حرارة يعتقد أنه حطام المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني.

وصباح اليوم الاثنين، نعى محسن منصوري المساعد التنفيذي للرئاسة الإيرانية، الرئيس رئيسي، فيما أعلن الإعلام الإيراني الرسمي استشهاد رئيسي وبقية ركاب المروحية في حادث جوي بمحافظة أذربايجان الشرقية.